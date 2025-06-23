Нічний обстріл Києва: кількість загиблих зросла до 7

"Ми деблокуємо зараз 7-ме тіло. Пів години тому, коли підняли одну з плит, ми побачили плями крові, і тому розуміли, що скоріш за все, буде ще одна жертва. Зараз в цьому п'ятиповерховому будинку 7 жертв", - розповів Клименко.

За словами міністра, також відомо про одного загиблого у Білій Церкві.

Внаслідок обстрілу, як відзначив Клименко, у Києві отримали поранення 30 осіб, а у Київській області 8, серед яких двоє рятувальників.

"Попередньо, балістична ракета пролетіла висотний будинок і попала саме в центр п'ятиповерхівки. Як тільки будуть знайдені уламки цієї ракети, то можна вже буде стверджувати, що це саме була за ракета", - додав він.