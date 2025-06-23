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Нічний обстріл Києва: кількість загиблих зросла до 7

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок удару ракетою по житловому будинку в Шевченківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"Ми деблокуємо зараз 7-ме тіло. Пів години тому, коли підняли одну з плит, ми побачили плями крові, і тому розуміли, що скоріш за все, буде ще одна жертва. Зараз в цьому п'ятиповерховому будинку 7 жертв", - розповів Клименко. 

За словами міністра, також відомо про одного загиблого у Білій Церкві.

Внаслідок обстрілу, як відзначив Клименко, у Києві отримали поранення 30 осіб, а у Київській області 8, серед яких двоє рятувальників. 

"Попередньо, балістична ракета пролетіла висотний будинок і попала саме в центр п'ятиповерхівки. Як тільки будуть знайдені уламки цієї ракети, то можна вже буде стверджувати, що це саме була за ракета", - додав він. 

Обстріл Києва у ніч на 23 червня

Цієї ночі російські війська знову здійснили комбіновану атаку на територію України. Найбільше постраждали Київ та Київська область - проти них агресор застосував дрони-камікадзе та балістичні ракети.

Станом на тепер відомо про вісім загиблих:

  • семеро людей загинули в столиці;
  • ще одна людина - у Білій Церкві.

Унаслідок ударів у Києві також поранення отримали 31 особа.

Більше про наслідки масованого обстрілу столиці - в матеріалі РБК-Україна.

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