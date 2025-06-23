Ночной обстрел Киева: количество погибших возросло до 7

"Мы деблокируем сейчас 7-е тело. Полчаса назад, когда подняли одну из плит, мы увидели пятна крови, и поэтому понимали, что скорее всего, будет еще одна жертва. Сейчас в этом пятиэтажном доме 7 жертв", - рассказал Клименко.

По словам министра, также известно об одном погибшем в Белой Церкви.

В результате обстрела, как отметил Клименко, в Киеве получили ранения 30 человек, а в Киевской области 8, среди которых двое спасателей.

"Предварительно, баллистическая ракета пролетела высотный дом и попала именно в центр пятиэтажки. Как только будут найдены обломки этой ракеты, то можно уже будет утверждать, что это именно была за ракета", - добавил он.