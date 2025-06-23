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Ночной обстрел Киева: количество погибших возросло до 7

Понедельник 23 июня 2025 12:39
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Ночной обстрел Киева: количество погибших возросло до 7 Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве возросло количество погибших в результате удара ракетой по жилому дому в Шевченковском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Мы деблокируем сейчас 7-е тело. Полчаса назад, когда подняли одну из плит, мы увидели пятна крови, и поэтому понимали, что скорее всего, будет еще одна жертва. Сейчас в этом пятиэтажном доме 7 жертв", - рассказал Клименко.

По словам министра, также известно об одном погибшем в Белой Церкви.

В результате обстрела, как отметил Клименко, в Киеве получили ранения 30 человек, а в Киевской области 8, среди которых двое спасателей.

"Предварительно, баллистическая ракета пролетела высотный дом и попала именно в центр пятиэтажки. Как только будут найдены обломки этой ракеты, то можно уже будет утверждать, что это именно была за ракета", - добавил он.

Обстрел Киева в ночь на 23 июня

Этой ночью российские войска снова совершили комбинированную атаку на территорию Украины. Больше всего пострадали Киев и Киевская область - против них агрессор применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

По состоянию на сейчас известно о восьми погибших:

  • семь человек погибли в столице;
  • еще один человек - в Белой Церкви.

В результате ударов в Киеве также ранения получили 31 человек.

Больше о последствиях массированного обстрела столицы - в материале РБК-Украина.

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