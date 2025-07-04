Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок

В результате ночного комбинированного обстрела Киева пострадали 26 человек. Среди них - 10-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Как пишет городская прокуратура, во время обстрела террористы применили: дроны;

баллистические и крылатые ракеты. Всего в столице звучали две воздушные тревоги с перерывом более 12 часов. По состоянию на сейчас известно о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка с травмированной ногой. Впрочем, точное количество раненых еще устанавливается. Фото: последствия обстрела Киева (t.me/kyiv_pro_office) Соломенский район Повреждены жилые дома и припаркованные возле них автомобили. В частности пострадали автозаправка, здание училища и школы, железнодорожное полотно, помещение теплопункта. Голосеевский район Повреждено здание медицинского учреждения Шевченковский район Выбиты окна в нескольких жилых домах. В частности повреждена новостройка, которую еще не ввели в эксплуатацию.