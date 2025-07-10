Ночной обстрел Киева: в ГСЧС рассказали о ситуации в городе

В результате массированного комбинированного обстрела в Киеве были поражены восемь районов. К ликвидации последствий привлечены сотни спасателей и техники.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикера Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Светлана Водолага.

Пресс-секретарь ГСЧС добавила, что по состоянию на сейчас все пожары на всех пострадавших локациях - ликвидированы . Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и обгоревшие конструкции, а также убирать конструкции, которые могут обрушиться.

В частности спасателям помогают инженеры-техники, роботизированная техника, верхолазы и кинологические расчеты.

Как рассказала Водолага, спасатели утром работали на 16 локациях. В общем привлечены к ликвидации последствий и помощи привлечены:

Обстрел Украины в ночь на 10 июля

В ночь на 10 июля Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку, выпустив всего 415 средств поражения. Среди них - 397 ударных дронов Shahed и имитационных беспилотников, а также восемь баллистических ракет типа "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре ракеты С-300.

Основной удар пришелся на Киев. По данным Воздушных сил, силы ПВО уничтожили 178 воздушных целей, еще 204 были обезврежены в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Подробности о последствиях обстрела в столице - в материале РБК-Украина.

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