Ночной обстрел Харькова: Терехов показал последствия атаки россиян

Российские оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что захватчики атаковали Холодногорский район.

Терехов рассказал, что в доме, в котором от удара оккупантов были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек.

Однако он указал, что по другому адресу есть один раненый.

По словам мэра Харькова, в обоих зданиях разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.