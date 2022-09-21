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Ночной обстрел Харькова: Терехов показал последствия атаки россиян

Новина українською →
Харьков, Среда 21 сентября 2022 07:30
Ночной обстрел Харькова: Терехов показал последствия атаки россиян Фото: Россияне обстреляли Харьков (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что захватчики атаковали Холодногорский район.

Терехов рассказал, что в доме, в котором от удара оккупантов были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек.

Однако он указал, что по другому адресу есть один раненый.

По словам мэра Харькова, в обоих зданиях разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.

Напомним, ночью 21 сентября в Харькове раздались звуки взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.

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