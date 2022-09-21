Ночной обстрел Харькова: Терехов показал последствия атаки россиян
Фото: Россияне обстреляли Харьков (t.me/ihor_terekhov)
Российские оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.
Мэр отметил, что захватчики атаковали Холодногорский район.
Терехов рассказал, что в доме, в котором от удара оккупантов были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек.
Однако он указал, что по другому адресу есть один раненый.
По словам мэра Харькова, в обоих зданиях разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.
Напомним, ночью 21 сентября в Харькове раздались звуки взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.
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