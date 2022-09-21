У Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

У Харкові в ніч на 21 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки, схожі на вибухи близько 01:53 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

"Прильоти" по житлових будинках

Мер Ігор Терехов розповів, що окупанти завдали удару по Холодногірському району міста.

"Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - вказав він.

За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку.