Росіяни атакували Харків: рятувальники показали наслідки ворожого удару

Удари РФ по Харкову та околицях

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. За словами мера міста Ігоря Терехова, за 20 хвилин дронової атаки пролунали біля двох десятків вибухів.

Також у ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова, через що понад 20 тисяч мешканців залишились без електропостачання. За даними влади, приблизно 15 ударів припало на обласний центр, противник цілився в енергооб'єкти.

Окрім того, раніше РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на авто з посадовцями Харківської ОВА. Подія сталась вранці 6 жовтня в Боровій Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав голова громади Олександр Тертишний та секретар сільської ради.