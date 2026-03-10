UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нічний обстріл Дніпра: пошкоджені 8 багатоповерхівок та вибиті сотні вікон (фото)

02:20 10.03.2026 Вт
2 хв
Окрім матеріальних збитків постраждало десятеро осіб, серед яких - 12-річний хлопчик
aimg Маловічко Юлія
Фото: наслідки удару РФ 9-10 березня (Дінпропетровська ОВА)

З 9 на 10 березня ворог атакував Дніпро. Наслідком ударів стали пошкодження в восьми висотках, також вибиті сотні вікон, а ще постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

"У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. У будинках потрощило кількасот вікон", - написав Філатов.

Вн також зазначив, що деталі щодо інших можливих ушкоджень зʼясовуються.

Також очільник Дніпра повідомив, що на місці ударів розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих. У найближчі години комунальники приступлять до роботи.

В свою чергу голова Дніпропетровської ОДА Олександ Ганжа повідомив, що в результаті ворожої атаки 10 осіб постраждали. Як повідомлялось, серед них 12-річний хлопець

Ще в пресслужбі місцевої адміністрації опублікували фото з наслідками ударів РФ. На кадрах помітні значні пошкодження як зовні, так і всередині будинків, зокрема, потрощені вікна.

Фото: наслідки обсрілу росіян 9-10 березня (Дніпропетровська ОВА)

Нічний обстріл Дніпра

Нагадаємо, росіяни вдарили по Дніпру близько опівночі ще 9 березня. Було чути вибухи. Повітряні Сили незадовго до цього повідомляли про рух бойових дронів на область.

Спочатку повідомлялось про кількох постраждалих, згодом цифра зросла до десяти.

Як відомо, дрони та ракети РФ час від часу атакують Дніпропетровщину. Регіон, як і обласний центр, пережив всі наслідки обстрілів: і блекаути, і проблеми з опаленням та водопостачанням.

Також РБК-Україна писала про те, як "Шахед" впав неподалік будинку міського голови Бориса Філатова.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДнипроВійна в УкраїніАтака дронів