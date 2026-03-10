Нічний обстріл Дніпра: пошкоджені 8 багатоповерхівок та вибиті сотні вікон (фото)

З 9 на 10 березня ворог атакував Дніпро. Наслідком ударів стали пошкодження в восьми висотках, також вибиті сотні вікон, а ще постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Бориса Філатова.
"У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. У будинках потрощило кількасот вікон", - написав Філатов.
Вн також зазначив, що деталі щодо інших можливих ушкоджень зʼясовуються.
Також очільник Дніпра повідомив, що на місці ударів розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих. У найближчі години комунальники приступлять до роботи.
В свою чергу голова Дніпропетровської ОДА Олександ Ганжа повідомив, що в результаті ворожої атаки 10 осіб постраждали. Як повідомлялось, серед них 12-річний хлопець
Ще в пресслужбі місцевої адміністрації опублікували фото з наслідками ударів РФ. На кадрах помітні значні пошкодження як зовні, так і всередині будинків, зокрема, потрощені вікна.
Фото: наслідки обсрілу росіян 9-10 березня (Дніпропетровська ОВА)
Нагадаємо, росіяни вдарили по Дніпру близько опівночі ще 9 березня. Було чути вибухи. Повітряні Сили незадовго до цього повідомляли про рух бойових дронів на область.
Спочатку повідомлялось про кількох постраждалих, згодом цифра зросла до десяти.
Як відомо, дрони та ракети РФ час від часу атакують Дніпропетровщину. Регіон, як і обласний центр, пережив всі наслідки обстрілів: і блекаути, і проблеми з опаленням та водопостачанням.
Також РБК-Україна писала про те, як "Шахед" впав неподалік будинку міського голови Бориса Філатова.