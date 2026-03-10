Нічний обстріл Дніпра: пошкоджені 8 багатоповерхівок та вибиті сотні вікон (фото)

"У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. У будинках потрощило кількасот вікон", - написав Філатов.

Вн також зазначив, що деталі щодо інших можливих ушкоджень зʼясовуються.

Також очільник Дніпра повідомив, що на місці ударів розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих. У найближчі години комунальники приступлять до роботи.

В свою чергу голова Дніпропетровської ОДА Олександ Ганжа повідомив, що в результаті ворожої атаки 10 осіб постраждали. Як повідомлялось, серед них 12-річний хлопець

Ще в пресслужбі місцевої адміністрації опублікували фото з наслідками ударів РФ. На кадрах помітні значні пошкодження як зовні, так і всередині будинків, зокрема, потрощені вікна.

Фото: наслідки обсрілу росіян 9-10 березня (Дніпропетровська ОВА)