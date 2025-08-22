UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Нічний обстріл Чугуєва: росіяни вдарили по непрацюючому цивільному підприємству

Фото: росіяни вдарили безпілотниками по непрацюючому підприємству (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Маловічко Юлія

В ніч на 22 серпня ворог вкотре атакував дронами Чугуївську громаду, що в Харківській області. Було чути сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чугуєва Галину Мінаєву.

"Сьогодні вночі Чугуївська громада знову опинилась під ударами ворожих безпілотників - усі ми чули їх зловісне завивання та жахливі звуки вибухів", - написала вона.

За її словами, цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство.

"Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила", - додала міський голова, закликавши жителів громади дослухатись до повітряної тривоги та дбати про безпеку.

Також вона додала фото з місця атаки, на якій видно пожежу.

Фото: мер Чугуїва показала наслідки атаки (t.me/GalinaMinaeva)

 

Обстріли Чугуєва

Зазначимо, що ворог регулярно атакує Харківську область дронами, ракетами та авіабомбами. Зокрема, російські окупанти неодноразово вже атакували Чугуїв.

Наприклад, близько двох тижнів тому, 10 серпня, росіяни масовано атакували Чугуївський район, внаслідок чого виникло п'ять пожеж. Також було інформація про удар по пожежу у дошкільному закладі і складській будівлі

Також ми писали, що черед атаку дронів 9 серпня, у Чугуївській громаді було пошкоджено будинок та двоє людей постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧугуевВійна в Україні