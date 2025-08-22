ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ночной обстрел Чугуева: россияне ударили по неработающему гражданскому предприятию

Украина, Пятница 22 августа 2025 07:20
UA EN RU
Ночной обстрел Чугуева: россияне ударили по неработающему гражданскому предприятию Фото: россияне ударили беспилотниками по неработающему предприятию (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Маловичко Юлия

В ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую громаду, что в Харьковской области. Были слышны сильные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чугуева Галину Минаеву.

"Сегодня ночью Чугуевская громада снова оказалась под ударами вражеских беспилотников - все мы слышали их зловещий вой и ужасные звуки взрывов", - написала она.

По ее словам, на этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие.

"Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала", - добавила городской голова, призвав жителей громады прислушиваться к воздушной тревоге и заботиться о безопасности.

Также она добавила фото с места атаки, на которой видно пожар.

Ночной обстрел Чугуева: россияне ударили по неработающему гражданскому предприятиюФото: мэр Чугуева показала последствия атаки (t.me/GalinaMinaeva)

Обстрелы Чугуева

Отметим, что враг регулярно атакует Харьковскую область дронами, ракетами и авиабомбами. В частности, российские оккупанты неоднократно уже атаковали Чугуев.

Например, около двух недель назад, 10 августа, россияне массированно атаковали Чугуевский район, в результате чего возникло пять пожаров. Также было информация об ударе по пожару в дошкольном учреждении и складском здании.

Также мы писали, что из-за атаки дронов 9 августа, в Чугуевской громаде был поврежден дом и два человека пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чугуев Война в Украине
Новости
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"