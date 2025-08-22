Ночной обстрел Чугуева: россияне ударили по неработающему гражданскому предприятию
В ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую громаду, что в Харьковской области. Были слышны сильные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чугуева Галину Минаеву.
"Сегодня ночью Чугуевская громада снова оказалась под ударами вражеских беспилотников - все мы слышали их зловещий вой и ужасные звуки взрывов", - написала она.
По ее словам, на этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие.
"Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала", - добавила городской голова, призвав жителей громады прислушиваться к воздушной тревоге и заботиться о безопасности.
Также она добавила фото с места атаки, на которой видно пожар.
Фото: мэр Чугуева показала последствия атаки (t.me/GalinaMinaeva)
Обстрелы Чугуева
Отметим, что враг регулярно атакует Харьковскую область дронами, ракетами и авиабомбами. В частности, российские оккупанты неоднократно уже атаковали Чугуев.
Например, около двух недель назад, 10 августа, россияне массированно атаковали Чугуевский район, в результате чего возникло пять пожаров. Также было информация об ударе по пожару в дошкольном учреждении и складском здании.
Также мы писали, что из-за атаки дронов 9 августа, в Чугуевской громаде был поврежден дом и два человека пострадали.