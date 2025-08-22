Ночной обстрел Чугуева: россияне ударили по неработающему гражданскому предприятию

В ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую громаду, что в Харьковской области. Были слышны сильные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чугуева Галину Минаеву.

"Сегодня ночью Чугуевская громада снова оказалась под ударами вражеских беспилотников - все мы слышали их зловещий вой и ужасные звуки взрывов", - написала она.

По ее словам, на этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие.

"Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала", - добавила городской голова, призвав жителей громады прислушиваться к воздушной тревоге и заботиться о безопасности.

Также она добавила фото с места атаки, на которой видно пожар.

Фото: мэр Чугуева показала последствия атаки (t.me/GalinaMinaeva)