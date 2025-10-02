UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Нічний обстріл Бучі: горіла будівля санаторія, постраждав чоловік (фото)

Фото: рятувальники на місці події (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч 2 жовтня, атакували дронами Київську область. Внаслідок обстрілу загорівся непрацюючий санаторій та відомо, що одна людина травмована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, що пожежу ліквідували о 02:13 на площі 600 метрів квадратних.

"Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження", - додали у ДСНС.

 

 

Нагадаємо, що вночі начальник Київської ОВА Микола Калашник теж інформував, що у Бучанському районі області травмовано людину. Зокрема, у чоловік віком 50 років отримав уламкове поранення правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Також ми інформували, що в ніч на 30 вересня росіяни також запустили безпілотники по Київській області. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Окрім того, постраждала жінка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в Україні