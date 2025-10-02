Нічний обстріл Бучі: горіла будівля санаторія, постраждав чоловік (фото)

Нагадаємо, що вночі начальник Київської ОВА Микола Калашник теж інформував, що у Бучанському районі області травмовано людину. Зокрема, у чоловік віком 50 років отримав уламкове поранення правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Також ми інформували, що в ніч на 30 вересня росіяни також запустили безпілотники по Київській області. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Окрім того, постраждала жінка.