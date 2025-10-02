RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ночной обстрел Бучи: горело здание санатория, пострадал мужчина (фото)

Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь 2 октября, атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела загорелся неработающий санаторий и известно, что один человек травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Ночью в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники уточнили, что пожар ликвидировали в 02:13 на площади 600 квадратных метров.

"Обнаружен травмированный мужчина 1977 года рождения", - добавили в ГСЧС.

 

 

Напомним, что ночью начальник Киевской ОГА Николай Калашник тоже информировал, что в Бучанском районе области травмирован человек. В частности, в мужчина в возрасте 50 лет получил осколочное ранение правой голени. Его госпитализировали в местную больницу.

Также мы информировали, что в ночь на 30 сентября россияне также запустили беспилотники по Киевской области. Тогда в результате обстрела были повреждены частный дом и автомобили. Кроме того, пострадала женщина.

Киевская областьВойна в Украине