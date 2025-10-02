ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічний обстріл Бучі: горіла будівля санаторія, постраждав чоловік (фото)

Четвер 02 жовтня 2025 08:15
UA EN RU
Нічний обстріл Бучі: горіла будівля санаторія, постраждав чоловік (фото) Фото: рятувальники на місці події (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч 2 жовтня, атакували дронами Київську область. Внаслідок обстрілу загорівся непрацюючий санаторій та відомо, що одна людина травмована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, що пожежу ліквідували о 02:13 на площі 600 метрів квадратних.

"Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що вночі начальник Київської ОВА Микола Калашник теж інформував, що у Бучанському районі області травмовано людину. Зокрема, у чоловік віком 50 років отримав уламкове поранення правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Також ми інформували, що в ніч на 30 вересня росіяни також запустили безпілотники по Київській області. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Окрім того, постраждала жінка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна в Україні
Новини
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим