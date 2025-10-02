Нічний обстріл Бучі: горіла будівля санаторія, постраждав чоловік (фото)
Російські окупанти в ніч 2 жовтня, атакували дронами Київську область. Внаслідок обстрілу загорівся непрацюючий санаторій та відомо, що одна людина травмована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники уточнили, що пожежу ліквідували о 02:13 на площі 600 метрів квадратних.
"Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, що вночі начальник Київської ОВА Микола Калашник теж інформував, що у Бучанському районі області травмовано людину. Зокрема, у чоловік віком 50 років отримав уламкове поранення правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
Також ми інформували, що в ніч на 30 вересня росіяни також запустили безпілотники по Київській області. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Окрім того, постраждала жінка.