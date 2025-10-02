ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ночной обстрел Бучи: горело здание санатория, пострадал мужчина (фото)

Четверг 02 октября 2025 08:15
UA EN RU
Ночной обстрел Бучи: горело здание санатория, пострадал мужчина (фото) Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь 2 октября, атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела загорелся неработающий санаторий и известно, что один человек травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Ночью в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники уточнили, что пожар ликвидировали в 02:13 на площади 600 квадратных метров.

"Обнаружен травмированный мужчина 1977 года рождения", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что ночью начальник Киевской ОГА Николай Калашник тоже информировал, что в Бучанском районе области травмирован человек. В частности, в мужчина в возрасте 50 лет получил осколочное ранение правой голени. Его госпитализировали в местную больницу.

Также мы информировали, что в ночь на 30 сентября россияне также запустили беспилотники по Киевской области. Тогда в результате обстрела были повреждены частный дом и автомобили. Кроме того, пострадала женщина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война в Украине
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным