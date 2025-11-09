UA

Нічний наліт дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Фото: ППО відбила російську атаку на Україну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 9 листопада Росія здійснила чергову атаку на Україну. Окупанти використали ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

У ніч на 9 листопада російські війська здійснили масовану атаку 69 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та апаратами інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у Росії. Близько 50 із застосованих безпілотників були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних апаратів у дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитого дрона в одному місці.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих днонів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додали військові.

Зауважимо, що цієї ночі ворог знову атакував Одещину дронами.

Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.

