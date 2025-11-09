Ночной налет дронов на Украину: как отработала ПВО

В ночь на 9 ноября российские войска осуществили массированную атаку 69 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и аппаратами других типов.

Запуски осуществлялись с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в России. Около 50 из примененных беспилотников были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных аппаратов в девяти локациях, а также падение обломков сбитого дрона в одном месте.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - добавили военные.