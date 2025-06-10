Нічний наліт дронів на Київ: що відомо про постраждалих

Після однієї з найбільших повітряних атак РФ у Києві є постраждалі. Зокрема двоє перебувають у лікарнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
"Наразі після нічної масованої атаки ворога на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих", - повідомив Кличко.
Також він повідомив, що чотирьом громадянам надали допомогу амбулаторно.
Тим часом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що серед постраждалих у Києві є один поліцейський.
Нагадаємо, що в ніч на 10 червня російські війська завдали одного з найбільших ударів по Києву. Протягом усієї сили ППО працювали над відбиттям ворожої атаки на місто.
Однак не обійшлося й без наслідків. Було зафіксовано пожежі та руйнування. Всього постраждали сім районів столиці. Зафіксовано падіння уламків дронів у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.
Ситуація по районах:
Зараз триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин.
РБК-Україна вже побувало на місцях та опублікувало фото та відео наслідків нальоту дронів та ракет на столицю.
Також ми дізналися, що під час нічної атаки більшість ударних дронів летіли саме на Київ. Також всі ракети ворог випустив по українській столиці.
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