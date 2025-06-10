Нічний наліт дронів на Київ: що відомо про постраждалих

"Наразі після нічної масованої атаки ворога на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих", - повідомив Кличко.

Також він повідомив, що чотирьом громадянам надали допомогу амбулаторно.

Тим часом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що серед постраждалих у Києві є один поліцейський.

Що відомо про наслідки масованої атаки РФ у Києві

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня російські війська завдали одного з найбільших ударів по Києву. Протягом усієї сили ППО працювали над відбиттям ворожої атаки на місто.

Однак не обійшлося й без наслідків. Було зафіксовано пожежі та руйнування. Всього постраждали сім районів столиці. Зафіксовано падіння уламків дронів у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.

Ситуація по районах:

В Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири на нижніх поверхах в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів. Загорілася будівля СТО.

У Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно.

У Подільському районі - падіння уламків дронів біля АЗС.

У Солом'янському районі пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку.

У Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок та бізнес-центр.

Зараз триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин.