Ночной налет дронов на Киев: что известно о пострадавших

После одной из крупнейших воздушных атак РФ в Киеве есть пострадавшие. В частности двое находятся в больницах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"Сейчас после ночной массированной атаки врага на столицу в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших", - сообщил Кличко.
Также он сообщил, что четырем гражданам оказали помощь амбулаторно.
Тем временем в пресс-службе полиции Киева сообщили, что среди пострадавших в Киеве есть один полицейский.
Обновлено 11:34. Позже в эфире телемарафона начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что, по его данным, пострадали четыре человека в возрасте от 35 до 66 лет. Один в Дарницком районе, двое - в Оболонском, один - в Шевченковском. Все они госпитализированы с осколочными ранениями и другими травмами.
"Во время атаки был по меньшей мере один человек, который оказался под завалами. Но, как мне известно, там все нормально. Его удалось освободить без обращений за помощью и значительными травмами", - рассказал он.
Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска нанесли один из крупнейших ударов по Киеву. В течение всей силы ПВО работали над отражением вражеской атаки на город.
Однако не обошлось и без последствий. Были зафиксированы пожары и разрушения. Всего пострадали семь районов столицы. Зафиксировано падение обломков дронов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.
Ситуация по районам:
Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки врага на Киев, на местах работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление.
РБК-Украина уже побывало на местах и опубликовало фото и видео последствий налета дронов и ракет на столицу.
Также мы узнали, что во время ночной атаки большинство ударных дронов летели именно на Киев. Также все ракеты враг выпустил по украинской столице.
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