Нічний наліт дронів на Харків: основний удар – по енергетиці, у місті перебої зі світлом

"Основний удар ворога прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам", - написав Терехов.

Він також повідомив, що внаслідок удару по Харову пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автівок, але постраждалих немає.

Крім того, через атаку на енергетичний обʼєкт, у частинах Холодногірського та Шевченківського районів є проблеми з рухом наземного електротранспорту. Наразі на заміну трамваям та тролейбусам вийшли компенсаційні автобуси.

За словами Терехова, через брак струму, подекуди частково може бути відсутня гаряча вода - над вирішенням таких проблем вже працюють фахівці "ХТМ".