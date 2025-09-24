UA

Нічний наліт дронів на Харків: основний удар – по енергетиці, у місті перебої зі світлом

Ілюстративне фото: РФ масовано атакувала Харків дронами (ДСНС)
Автор: РБК-Україна

Росія вночі 23 вересня атакувала Харків 18 дронами, під атакою ворога опинилися два райони. Основний удар був по енергетиці, в місті є перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост мера Харкова Ігора Терехова в Telegram.

"Основний удар ворога прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам", - написав Терехов.

Він також повідомив, що внаслідок удару по Харову пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автівок, але постраждалих немає.

Крім того, через атаку на енергетичний обʼєкт, у частинах Холодногірського та Шевченківського районів є проблеми з рухом наземного електротранспорту. Наразі на заміну трамваям та тролейбусам вийшли компенсаційні автобуси. 

За словами Терехова, через брак струму, подекуди частково може бути відсутня гаряча вода - над вирішенням таких проблем вже працюють фахівці "ХТМ".

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 вересня російські окупанти знову масовано атакували Харків та область дронами. Внаслідок ворожого обстрілу були пожежі та постраждали люди. Згодом атака продовжувалася і тривала близько години. В місті було чути щонайменше 17 вибухів.

