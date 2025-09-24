Нічні удари по Харкову та області: горіли будівлі, є постраждалі (фото)

Росіяни в ніч з 23 на 24 масовано атакували Харків та область дронами. Внаслідок ворожого обстрілу були пожежі та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Харків

Вчора пізно ввечері, 23 вересня, ворог масовано вдарив дронами по Харкову. За даними мета Харкова Ігоря Терехова, перший вибух було чути приблизно о 22:10. Згодом атака продовжувалася і тривала близько години. В місті було чути 17 вибухів.

У ДСНС розповіли, що внаслідок атаки у Холодногірському районі виникло 4 пожежі.

"Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждала людина", - поінформували надзвичайники.

Чугуївській район

Пізніше, в ніч на 24 вересня під атакою дронів був Чугуїв. За даними ДСНС, у місті за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Внаслідок атаки постраждала людина.

Окрім того, горіли також житловий будинок та господарчі споруди у селі Бугаївка Чугуївського району.