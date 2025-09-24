RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ночной налет дронов на Харьков: основной удар - по энергетике, в городе перебои со светом

Иллюстративное фото: РФ массировано атаковала Харьков дронами (ГСЧС)
Автор: РБК-Украина

Россия ночью 23 сентября атаковала Харьков 18 дронами, под атакой врага оказались два района. Основной удар был по энергетике, в городе есть перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Основной удар врага пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, что повлияло на поставку света горожанам", - написал Терехов.

Он также сообщил, что в результате удара по Харову повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей, но пострадавших нет.

Кроме того, из-за атаки на энергетический объект, в частях Холодногорского и Шевченковского районов есть проблемы с движением наземного электротранспорта. Сейчас на замену трамваям и троллейбусам вышли компенсационные автобусы.

По словам Терехова, из-за нехватки тока, местами частично может отсутствовать горячая вода - над решением таких проблем уже работают специалисты "ХТС".

Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября российские оккупанты снова массированно атаковали Харьков и область дронами. В результате вражеского обстрела были пожары и пострадали люди. Впоследствии атака продолжалась и продолжалась около часа. В городе было слышно не менее 17 взрывов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеЭнергетикиХарьков