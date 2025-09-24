Ночной налет дронов на Харьков: основной удар - по энергетике, в городе перебои со светом

"Основной удар врага пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, что повлияло на поставку света горожанам", - написал Терехов.

Он также сообщил, что в результате удара по Харову повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей, но пострадавших нет.

Кроме того, из-за атаки на энергетический объект, в частях Холодногорского и Шевченковского районов есть проблемы с движением наземного электротранспорта. Сейчас на замену трамваям и троллейбусам вышли компенсационные автобусы.

По словам Терехова, из-за нехватки тока, местами частично может отсутствовать горячая вода - над решением таких проблем уже работают специалисты "ХТС".