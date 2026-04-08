Нічний "дитячий садок": фотопастки зняли прогулянку поросят диких кабанів у Карпатах (відео)

Чи знали ви, що дикий кабан може бігти зі швидкістю 50 км/год і є одним із найрозумніших мешканців наших лісів? Нові нічні кадри з Карпат відкривають завісу над соціальним життям цих тварин, де головну роль відіграє "матріархат".
Детальніше про унікальну структуру кабанячих родин, дивовижну користь багнюки для їхньої шкіри та чому присутність цих хижаків є критично важливою для здоров’я українських екосистем - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нічні прогулянки диких свиней потрапили на фотопастки, встановлені за підтримки Всесвітнього фонду природи WWF-Україна. На відео, зроблених на території Ужанського національного природного парку на Закарпатті, видно групу маленьких смугастих поросят, які слухняно тримаються череди під наглядом дорослих.
Дикі кабани (Sus scrofa) - переважно нічні мешканці лісу. Вдень вони зазвичай відпочивають у схованках (густих чагарниках) або улюблених "купальнях" із багнюкою. До речі, купання у багнюці - життєво необхідний догляд за шкірою кабана: вона допомагає тваринам охолоджуватися в спеку та створює захисний шар проти паразитів.
З настанням сутінок кабани активізуються і вирушають на пошуки їжі, долаючи за ніч кілька кілометрів. Дикі кабани - всеїдні тварини. Їхній раціон надзвичайно різноманітний: від рослинної їжі (жолудів, кореневищ, ягід) до дрібної фауни (комах, земноводних, гризунів) і навіть падалі. Завдяки такій невибагливості вони виконують важливу роль "лісових прибиральників".
"Соціальна структура виду базується на сімейних групах: самиця з потомством формує ядро череди. Часто кілька таких родин об’єднуються, утворюючи групи від 6 до 20 особин, а іноді й значно більші стада", - розповідають фахівці WWF-Україна.
Такий сімейний уклад зберігається до початку нового шлюбного сезону. У цей період дорослі самці, які зазвичай тримаються окремо, приєднуються до груп і вступають у боротьбу за самиць. Здебільшого самець контролює 1-3 самиці, хоча іноді ця кількість може сягати й восьми. Після завершення сезону розмноження самці знову залишають групу.
Самиця зазвичай народжує від 4 до 8 поросят, хоча в окремих випадках їх може бути значно більше - до 15.
Смугасте забарвлення поросят - їхній природний камуфляж у лісі.
Відео з поросятами в Ужанському НПП - нагадування про вразливість дикої природи навесні і важливість дотримання "сезону тиші". В Україні цей період щорічно триває з 1 квітня до 15 червня.
"Сезон тиші - особливий природозахисний період, коли лісові мешканці - від кабанів і козуль до рідкісних птахів - народжують та вигодовують потомство. У цей час дикі тварини вкрай чутливі до будь-якого турбування з боку людини. У критичних випадках деякі тварини навіть можуть полишати дитинчат напризволяще, що вкрай згубно для виживання молодняка", - підкреслюють у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна.
У цей період забороняється будь-яка діяльність, що порушує спокій диких тварин: проведення санітарних рубок лісу, стрільба, вибухові роботи та запуск феєрверків.
Також під забороною використання моторних маломірних суден і проведення будь-яких шумних заходів, зокрема автоперегонів чи ралі. Окремі обмеження стосуються і водойм: заборонено рибальство на нерестовищах та проведення гідротехнічних робіт, а любительський вилов дозволяється виключно однією вудкою або спінінгом із берега.
Штрафи за порушення режиму тиші регламентує ст. 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення: