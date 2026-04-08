Ночной "детский сад": фотоловушки сняли прогулку поросят диких кабанов в Карпатах (видео)

Главное:

Ночной дозор: Кабаны активны преимущественно ночью, днем они отдыхают в кустарниках или грязи.

Кабаны активны преимущественно ночью, днем они отдыхают в кустарниках или грязи. Матриархат: Основа семьи - самка с поросятами, взрослые самцы присоединяются к группам только в брачный сезон.

Основа семьи - самка с поросятами, взрослые самцы присоединяются к группам только в брачный сезон. Сезон тишины: С 1 апреля по 15 июня в лесах запрещено шуметь, проводить рубки и рыбачить с лодок.

С 1 апреля по 15 июня в лесах запрещено шуметь, проводить рубки и рыбачить с лодок. Безопасность: Хотя кабаны избегают людей, они становятся агрессивными, если человек оказывается между самкой и ее поросятами.

Хотя кабаны избегают людей, они становятся агрессивными, если человек оказывается между самкой и ее поросятами. Скорость и мощь: Вепрь может разогнаться до 50 км/ч, а клыки самца достигают 25 см в длину.

Ночные прогулки диких свиней попали на фотоловушки, установленные при поддержке Всемирного фонда природы WWF-Украина. На видео, сделанных на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье, видно группу маленьких полосатых поросят, которые послушно держатся стада под присмотром взрослых.

Почему видео ночное?

Дикие кабаны (Sus scrofa) - преимущественно ночные обитатели леса. Днем они обычно отдыхают в тайниках (густых кустарниках) или любимых "купальнях" с грязью. Кстати, купание в грязи - жизненно необходимый уход за кожей кабана: она помогает животным охлаждаться в жару и создает защитный слой против паразитов.

С наступлением сумерек кабаны активизируются и отправляются на поиски пищи, преодолевая за ночь несколько километров. Дикие кабаны - всеядные животные, их рацион чрезвычайно разнообразен: от растительной пищи (желудей, корневищ, ягод) до мелкой фауны (насекомых, земноводных, грызунов) и даже падали. Благодаря такой неприхотливости они выполняют важную роль "лесных уборщиков".

Самка с потомством - главные в семье

"Социальная структура вида базируется на семейных группах: самка с потомством формирует ядро стада. Часто несколько таких семей объединяются, образуя группы от 6 до 20 особей, а иногда и значительно большие стада", - рассказывают специалисты WWF-Украина.

Такой семейный уклад сохраняется до начала нового брачного сезона. В этот период взрослые самцы, которые обычно держатся отдельно, присоединяются к группам и вступают в борьбу за самок. В основном самец контролирует 1-3 самки, хотя иногда это количество может достигать и восьми. После завершения сезона размножения самцы снова покидают группу.

Самка обычно рожает от 4 до 8 поросят, хотя в отдельных случаях их может быть значительно больше - до 15.

Полосатая окраска поросят - их естественный камуфляж в лесу.

"Полосатое" напоминание о "сезоне тишины" в Украине

Видео с поросятами в Ужанском НПП - напоминание об уязвимости дикой природы весной и важности соблюдения "сезона тишины". В Украине этот период ежегодно длится с 1 апреля до 15 июня.

"Сезон тишины - особый природоохранный период, когда лесные жители - от кабанов и косуль до редких птиц - рожают и выкармливают потомство. В это время дикие животные крайне чувствительны к любому беспокойству со стороны человека. В критических случаях некоторые животные даже могут оставлять детенышей на произвол судьбы, что крайне губительно для выживания молодняка", - подчеркивают во Всемирном фонде природы WWF-Украина.

В этот период запрещается любая деятельность, нарушающая покой диких животных: проведение санитарных рубок леса, стрельба, взрывные работы и запуск фейерверков.

Также под запретом использование моторных маломерных судов и проведение любых шумных мероприятий, в частности автогонок или ралли. Отдельные ограничения касаются и водоемов: запрещено рыболовство на нерестилищах и проведение гидротехнических работ, а любительский вылов разрешается исключительно одной удочкой или спиннингом с берега.

Штрафы за нарушение режима тишины регламентирует ст. 87 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для граждан - от 30 до 50 необлагаемых минимумов (от 510 до 850 грн);

для должностных лиц - от 50 до 70 необлагаемых минимумов (от 850 до 1190 грн).

