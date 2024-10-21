UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Нічний авіаудар по Харкову: кількість постраждалих зросла

Фото: Нічний авіаудар по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок авіаудару по Харкову, що стався вчора близько 22:00, кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Раніше повідомлялося про 12 травмованих.

Ворожі керовані авіабомби влучили в житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Значних пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, гаражі, приватні домоволодіння, автомобілі, а також лінії електропередач та автозаправна станція.

Після удару на місці виникло два невеликих осередки пожеж, які рятувальники швидко загасили. Психологи ДСНС надали допомогу десятьом постраждалим місцевим жителям.

Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місці для ліквідації наслідків обстрілу та надання необхідної допомоги населенню.

 

Фото: Нічний авіаудар по Харкову (t.me/dsns_telegram)

Авіаудар по Харкову 20 жовтня

Ввечері 20 жовтня російські війська атакували Харків з повітря, застосувавши керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу було пошкоджено енергосистему міста, що призвело до перебоїв з електропостачанням у кількох районах.

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали, зокрема Основ’янський та Київський райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні