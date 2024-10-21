Нічний авіаудар по Харкову: кількість постраждалих зросла

Авіаудар по Харкову 20 жовтня

Ввечері 20 жовтня російські війська атакували Харків з повітря, застосувавши керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу було пошкоджено енергосистему міста, що призвело до перебоїв з електропостачанням у кількох районах.

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали, зокрема Основ’янський та Київський райони.

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