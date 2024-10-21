Ночной авиаудар по Харькову: количество пострадавших выросло

Авиаудар по Харькову 20 октября

Вечером 20 октября российские войска атаковали Харьков с воздуха, применив управляемые авиабомбы. В результате обстрела была повреждена энергосистема города, что привело к перебоям с электроснабжением в нескольких районах.

Российские кафиры целенаправленно обстреливали жилые кварталы, в частности, Основянский и Киевский районы.

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