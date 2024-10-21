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Ночной авиаудар по Харькову: количество пострадавших выросло

Фото: Ночной авиаудар по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В результате авиаудара по Харькову, произошедшего вчера около 22:00, количество пострадавших возросло до 13 человек. Ранее сообщалось о 12 травмированных.

Вражеские управляемые авиабомбы попали в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. Значительные повреждения получили многоквартирные дома, гаражи, частные домовладения, автомобили, а также линии электропередач и автозаправочная станция.

После удара на месте возникло два небольших очага пожаров, которые спасатели быстро потушили. Психологи ГСЧС оказали помощь десяти пострадавшим местным жителям.

Спасатели и другие службы продолжают работать на месте для ликвидации последствий обстрела и оказания необходимой помощи населению.

 

Фото: Ночной авиаудар по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Авиаудар по Харькову 20 октября

Вечером 20 октября российские войска атаковали Харьков с воздуха, применив управляемые авиабомбы. В результате обстрела была повреждена энергосистема города, что привело к перебоям с электроснабжением в нескольких районах.

Российские кафиры целенаправленно обстреливали жилые кварталы, в частности, Основянский и Киевский районы.

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