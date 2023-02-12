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Нічні вибухи в деяких районах Дніпропетровської області: в ОВА назвали причину

Фото: у Дніпропетровській області в деяких районах уночі лунали вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці деяких районів Дніпропетровської області могли почути звуки вибухів. Це робота ППО, всі БПЛА окупантів було збито на підльоті до регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"До уваги жителів деяких районів області! Нічні гучні звуки - то робота ППО. "Шахеди" були збиті ще на підльоті до Дніпропетровської області", - розповів він.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.

Нагадаємо, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.

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Дніпропетровська областьвибухиПВО