Сирена та збиті дрони. Стало відомо, як минула ніч у Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради.
"Ворожі дрони, які летіли до нас, були збиті силами ППО на підльоті до Дніпропетровської області", - зазначив посадовець.
Лукашук висловив вдячність українським захисникам і захисницям "за кожну хвилину миру та спокою".
"За повідомленням компанії ДТЕК, світло сьогодні в області не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією", - додав глава ДОР.
Нагадаємо, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.
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