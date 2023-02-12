Сирена та збиті дрони. Стало відомо, як минула ніч у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради.

"Ворожі дрони, які летіли до нас, були збиті силами ППО на підльоті до Дніпропетровської області", - зазначив посадовець.

Лукашук висловив вдячність українським захисникам і захисницям "за кожну хвилину миру та спокою".

"За повідомленням компанії ДТЕК, світло сьогодні в області не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією", - додав глава ДОР.