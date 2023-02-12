Ночные взрывы в некоторых районах Днепропетровской области: в ОВА назвали причину

"Вниманию жителей некоторых районов области! Ночные громкие звуки - это работа ПВО. "Шахеды" были сбиты еще на подлете в Днепропетровскую область", - рассказал он.

Как сообщалось, в Днепропетровской области ночь на 12 февраля прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Такая ситуация была во всех районах.

Напомним, 11 февраля российские захватчики атаковали 3 громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.