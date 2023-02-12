Ночные взрывы в некоторых районах Днепропетровской области: в ОВА назвали причину

Жители некоторых районов Днепропетровской области могли слышать звуки взрывов. Это работа ПВО, все БПЛА оккупантов были сбиты на подлете к региону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Вниманию жителей некоторых районов области! Ночные громкие звуки - это работа ПВО. "Шахеды" были сбиты еще на подлете в Днепропетровскую область", - рассказал он.
Как сообщалось, в Днепропетровской области ночь на 12 февраля прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Такая ситуация была во всех районах.
Напомним, 11 февраля российские захватчики атаковали 3 громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.
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