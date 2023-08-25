Ночные удары по Одессе: какими ракетами били оккупанты
Российские войска дважды за прошедшую ночь атаковали Одесскую область с помощью крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
Сообщается, что поздно вечером оккупанты нанесли удар в районе Черноморска двумя ракетами, предварительно типа Х-35/59. Благодаря слаженной работе украинских сил ПВО, обе воздушные цели уничтожены.
Также около 03:44 зафиксирована повторная атака Одесской области. На этот раз враг пытался поразить объекты в регионе "Калибрами". По предварительным данным, также все ракеты были сбиты.
Обстрелы Одесской области
В последние недели, после того как Россия вышла из "зерновой инициативы", она активно обстреливает украинские порты и зерновую инфраструктуру. Большинство объектов портовой инфрастрктуры расположено в Одесской области.
Так, 16 августа россияне в очередной раз атаковали юг Украины с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили над Одесской и Николаевской областью 13 вражеских беспилотников. Но там были и попадания.
В частности, один из дронов ударил по порту "Рени", в результате чего там начался пожар и были повреждены.
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