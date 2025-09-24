UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Нічні удари по Харкову та області: горіли будівлі, є постраждалі (фото)

Фото: рятувальник на місці однієї з подій на Харківщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 23 на 24 масовано атакували Харків та область дронами. Внаслідок ворожого обстрілу були пожежі та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Харків

Вчора пізно ввечері, 23 вересня, ворог масовано вдарив дронами по Харкову. За даними мета Харкова Ігоря Терехова, перший вибух було чути приблизно о 22:10. Згодом атака продовжувалася і тривала близько години. В місті було чути 17 вибухів.

У ДСНС розповіли, що внаслідок атаки у Холодногірському районі виникло 4 пожежі.

"Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждала людина", - поінформували надзвичайники.

Чугуївській район

Пізніше, в ніч на 24 вересня під атакою дронів був Чугуїв. За даними ДСНС, у місті за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Внаслідок атаки постраждала людина.

Окрім того, горіли також житловий будинок та господарчі споруди у селі Бугаївка Чугуївського району.

 

 

 

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків, використовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, цього літа в ніч на 26 липня ворог здійснив комбіновану атаку і за три години завдав понад 20 ударів по місту. Крім того, росіяни завдали удару по рятувальниках, через що були постраждалі.

Також в результаті того ворожого обстрілу були пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги та контактна мережа.

ХарківВійна в Україні