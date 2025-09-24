Ночные удары по Харькову и области: горели здания, есть пострадавшие (фото)

Харьков

Вчера поздно вечером, 23 сентября, враг массированно ударил дронами по Харькову. По данным мета Харькова Игоря Терехова, первый взрыв был слышен примерно в 22:10. Впоследствии атака продолжалась и продолжалась около часа. В городе было слышно 17 взрывов.

В ГСЧС рассказали, что в результате атаки в Холодногорском районе возникло 4 пожара.

"Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные жилые дома и автомобили. Пострадал человек", - проинформировали чрезвычайники.

Чугуевской район

Позже, в ночь на 24 сентября под атакой дронов был Чугуев. По данным ГСЧС, в городе по двум адресам горели жилой дом, гараж и легковые автомобили. В результате атаки пострадал человек.

Кроме того, горели также жилой дом и хозяйственные постройки в селе Бугаевка Чугуевского района.