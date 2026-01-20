"Нічні рейси" у Києві: мешканці просять владу продовжити графік транспорту

У Києві зареєстрували петицію з проханням подовжити час роботи громадського транспорту у вечірні та нічні години. Зміна графіку полегшить багатьом киянам дорогу додому, особливо працівникам нічних змін, медикам, військовим та волонтерам.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА.
"Щодня люди користуються останніми поїздами метро, але після його закриття очікування транспорту затягується, а в окремих районах він узагалі відсутній", - зазначає автор петиції Олександр Федориненко.
Серед пропозицій, які мешканці запропонували міській владі:
Реалізація цих кроків, за словами автора звернення, підвищить безпеку громадян, зменшить соціальну напругу та зробить Київ більш комфортним для життя.
Додамо, що петицію зареєстрували 19 січня. Протягом двох місяців вона має набрати щонайменше 6 тисяч підписів, щоб її розглянула міськрада.
Нагадаємо, що у Києві запровадили оновлені правила комендантської години з важливими винятками для мешканців столиці. Тепер під час комендантської години дозволено пішки або приватним транспортом, включно з таксі, прямувати додому або до "Пунктів незламності". Це також стосується людей, які повертаються нічними поїздами із запізненням.
У КМВА наголошують, що комендантська година у місті не скасовується, але з’являються необхідні винятки для людей.
Напередодні цього Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що послаблення комендантської години можливе в регіонах України, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.