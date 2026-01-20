"Ночные рейсы" в Киеве: жители просят власть продлить график транспорта

В Киеве зарегистрировали петицию с просьбой продлить время работы общественного транспорта в вечерние и ночные часы. Изменение графика облегчит многим киевлянам дорогу домой, особенно работникам ночных смен, медикам, военным и волонтерам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
"Ежедневно люди пользуются последними поездами метро, но после его закрытия ожидание транспорта затягивается, а в отдельных районах он вообще отсутствует", - пишет автор петиции Александр Федориненко.
Среди предложений, которые жители предложили городской власти:
Реализация этих шагов, по словам автора обращения, повысит безопасность граждан, уменьшит социальное напряжение и сделает Киев более комфортным для жизни.
Добавим, что петицию зарегистрировали 19 января. В течение двух месяцев она должна набрать не менее 6 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел горсовет.
Напомним, что в Киеве ввели обновленные правила комендантского часа с важными исключениями для жителей столицы. Теперь во время комендантского часа разрешено пешком или частным транспортом, включая такси, следовать домой или в "Пункты несокрушимости". Это также касается людей, которые возвращаются ночными поездами с опозданием.
В КГВА отмечают, что комендантский час в городе не отменяется, но появляются необходимые исключения для людей.
Накануне этого Министерство внутренних дел Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.