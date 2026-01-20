RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Ночные рейсы" в Киеве: жители просят власть продлить график транспорта

Киевляне просят продлить работу общественного транспорта (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве зарегистрировали петицию с просьбой продлить время работы общественного транспорта в вечерние и ночные часы. Изменение графика облегчит многим киевлянам дорогу домой, особенно работникам ночных смен, медикам, военным и волонтерам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Киевляне просят продлить работу городского транспорта

"Ежедневно люди пользуются последними поездами метро, но после его закрытия ожидание транспорта затягивается, а в отдельных районах он вообще отсутствует", - пишет автор петиции Александр Федориненко.

Среди предложений, которые жители предложили городской власти:

  • продлить время работы наземного транспорта после закрытия метро;
  • обеспечить перевозку пассажиров с последних станций метро;
  • позволить транспорту, следующему в депо, забирать пассажиров по маршруту;
  • заранее информировать киевлян о расписании и схемах движения.

Реализация этих шагов, по словам автора обращения, повысит безопасность граждан, уменьшит социальное напряжение и сделает Киев более комфортным для жизни.

Добавим, что петицию зарегистрировали 19 января. В течение двух месяцев она должна набрать не менее 6 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел горсовет.

Петиция должна набрать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел горсовет (скриншот)

В Киеве изменились правила комендантского часа

Напомним, что в Киеве ввели обновленные правила комендантского часа с важными исключениями для жителей столицы. Теперь во время комендантского часа разрешено пешком или частным транспортом, включая такси, следовать домой или в "Пункты несокрушимости". Это также касается людей, которые возвращаются ночными поездами с опозданием.

В КГВА отмечают, что комендантский час в городе не отменяется, но появляются необходимые исключения для людей.

Накануне этого Министерство внутренних дел Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.

