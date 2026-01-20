"Нічні рейси" у Києві: мешканці просять владу продовжити графік транспорту

У Києві зареєстрували петицію з проханням подовжити час роботи громадського транспорту у вечірні та нічні години. Зміна графіку полегшить багатьом киянам дорогу додому, особливо працівникам нічних змін, медикам, військовим та волонтерам.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА .

Кияни просять продовжити роботу міського транспорту

"Щодня люди користуються останніми поїздами метро, але після його закриття очікування транспорту затягується, а в окремих районах він узагалі відсутній", - зазначає автор петиції Олександр Федориненко.

Серед пропозицій, які мешканці запропонували міській владі:

подовжити час роботи наземного транспорту після закриття метро;

забезпечити перевезення пасажирів з останніх станцій метро;

дозволити транспорту, що прямує в депо, забирати пасажирів по маршруту;

заздалегідь інформувати киян про розклад і схеми руху.

Реалізація цих кроків, за словами автора звернення, підвищить безпеку громадян, зменшить соціальну напругу та зробить Київ більш комфортним для життя.

Додамо, що петицію зареєстрували 19 січня. Протягом двох місяців вона має набрати щонайменше 6 тисяч підписів, щоб її розглянула міськрада.

Петиція має набрати 6 тисяч голосів, щоб її розглянула міськрада (скриншот)