"Ночные рейсы" в Киеве: жители просят власть продлить график транспорта

В Киеве зарегистрировали петицию с просьбой продлить время работы общественного транспорта в вечерние и ночные часы. Изменение графика облегчит многим киевлянам дорогу домой, особенно работникам ночных смен, медикам, военным и волонтерам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА .

Киевляне просят продлить работу городского транспорта

"Ежедневно люди пользуются последними поездами метро, но после его закрытия ожидание транспорта затягивается, а в отдельных районах он вообще отсутствует", - пишет автор петиции Александр Федориненко.

Среди предложений, которые жители предложили городской власти:

продлить время работы наземного транспорта после закрытия метро;

обеспечить перевозку пассажиров с последних станций метро;

позволить транспорту, следующему в депо, забирать пассажиров по маршруту;

заранее информировать киевлян о расписании и схемах движения.

Реализация этих шагов, по словам автора обращения, повысит безопасность граждан, уменьшит социальное напряжение и сделает Киев более комфортным для жизни.

Добавим, что петицию зарегистрировали 19 января. В течение двух месяцев она должна набрать не менее 6 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел горсовет.

Петиция должна набрать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел горсовет (скриншот)