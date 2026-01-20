ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Ночные рейсы" в Киеве: жители просят власть продлить график транспорта

Киев, Вторник 20 января 2026 08:00
UA EN RU
"Ночные рейсы" в Киеве: жители просят власть продлить график транспорта Киевляне просят продлить работу общественного транспорта (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве зарегистрировали петицию с просьбой продлить время работы общественного транспорта в вечерние и ночные часы. Изменение графика облегчит многим киевлянам дорогу домой, особенно работникам ночных смен, медикам, военным и волонтерам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Киевляне просят продлить работу городского транспорта

"Ежедневно люди пользуются последними поездами метро, но после его закрытия ожидание транспорта затягивается, а в отдельных районах он вообще отсутствует", - пишет автор петиции Александр Федориненко.

Среди предложений, которые жители предложили городской власти:

  • продлить время работы наземного транспорта после закрытия метро;
  • обеспечить перевозку пассажиров с последних станций метро;
  • позволить транспорту, следующему в депо, забирать пассажиров по маршруту;
  • заранее информировать киевлян о расписании и схемах движения.

Реализация этих шагов, по словам автора обращения, повысит безопасность граждан, уменьшит социальное напряжение и сделает Киев более комфортным для жизни.

Добавим, что петицию зарегистрировали 19 января. В течение двух месяцев она должна набрать не менее 6 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел горсовет.

&quot;Ночные рейсы&quot; в Киеве: жители просят власть продлить график транспортаПетиция должна набрать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел горсовет (скриншот)

В Киеве изменились правила комендантского часа

Напомним, что в Киеве ввели обновленные правила комендантского часа с важными исключениями для жителей столицы. Теперь во время комендантского часа разрешено пешком или частным транспортом, включая такси, следовать домой или в "Пункты несокрушимости". Это также касается людей, которые возвращаются ночными поездами с опозданием.

В КГВА отмечают, что комендантский час в городе не отменяется, но появляются необходимые исключения для людей.

Накануне этого Министерство внутренних дел Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевский городской совет
Новости
Павел Елизаров стал заместителем командующего ВС: будет отвечать за "малую ПВО"
Павел Елизаров стал заместителем командующего ВС: будет отвечать за "малую ПВО"
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа