Нічні авіаудари по Харкову: стало відомо про постраждалих

Мер зазначив, що в Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу. Однак в трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одній із них пошкоджено фасад.

Дві жінки отримали різані рани осколками скла та пережили гостру реакцію на стрес.

У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.