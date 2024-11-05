Ночные авиаудары по Харькову: стало известно о пострадавших

Ночью российские террористы обстреляли Харьков. В двух районах города повреждена жилая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Мэр отметил, что в Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу. Но в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, в одной из них поврежден фасад.
Две женщины получили резаные раны осколками стекла и пережили острую реакцию на стресс.
В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет.
Напомним, после полуночи 5 ноября, российский агрессор атаковал управляемыми авиабомбами Харьков. Ранее Терехов сообщал, что КАБы попали в землю, без жертв и разрушений.
На днях мэр сообщил, что захватчики пытаются целится по историческим объектам Харькова.
1 ноября террористы ударили ракетами по зданию дислокации полиции в Харькове. В результате обстрела погиб полковник Андрей Матвиенко.
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