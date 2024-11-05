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Ночные авиаудары по Харькову: стало известно о пострадавших

Фото: в Харькове россияне повредили жилую инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские террористы обстреляли Харьков. В двух районах города повреждена жилая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Мэр отметил, что в Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу. Но в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, в одной из них поврежден фасад.

Две женщины получили резаные раны осколками стекла и пережили острую реакцию на стресс.

В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет.

Обстрелы Харькова

Напомним, после полуночи 5 ноября, российский агрессор атаковал управляемыми авиабомбами Харьков. Ранее Терехов сообщал, что КАБы попали в землю, без жертв и разрушений.

На днях мэр сообщил, что захватчики пытаются целится по историческим объектам Харькова.

1 ноября террористы ударили ракетами по зданию дислокации полиции в Харькове. В результате обстрела погиб полковник Андрей Матвиенко.

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Харьков