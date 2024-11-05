Ночные авиаудары по Харькову: стало известно о пострадавших

Ночью российские террористы обстреляли Харьков. В двух районах города повреждена жилая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Мэр отметил, что в Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу. Но в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, в одной из них поврежден фасад.

Две женщины получили резаные раны осколками стекла и пережили острую реакцию на стресс.

В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет.