Нічна російська ракетна і "Шахедна" атака: Олещук розповів про роботу ППО

Російські загарбники у ніч проти 29 липня під час повітряної атаки по Україні застосували 1 керовану авіаційну ракету та 10 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами і засобами ППО майже усі ворожі цілі були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука .

За його словами, противник запускав КАР Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої частини Донецької області.

Усі десять "Шахедів" загарбники запустили для ударів по Україні із мису Чауда (окупований Крим).

Генерал розповів, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ. Ворожі цілі збивалися над територіями трьох областей, а саме:

Дніпропетровській,

Херсонській,

та Кіровоградській.

"В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та де'ять БпЛА "Shahed-131/136", - повідомив Олещук.

Російська нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що російські окупанти ще ввечері 28 липня запустили ракету для удару по Дніпропетровській області. Проте ворожу повітряну ціль вдалося збити засобами ППО ЗСУ.

Крім того, вже після опівночі 29 липня противник запустив по Україні кілька груп дронів-камікадзе. Через це у низці областей була оголошена тривога.

Вже вранці стало відомо, що цієї ночі у небі над Дніпропетровською областю були знищені 6 безпілотників - 6 "Шахедів" та 1 розвідувальний дрон ворога.