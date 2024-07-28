У Дніпропетровській області сили ППО збили російську ракету
Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над територією Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
"Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракету. Дякуємо за захист!", - написав він.
Додамо, що о 22:47 Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Дніпропетровської та Запорізької областей, а згодом і для Полтавської області.
Близько 23:00 у Павлограді пролунали вибухи.
О 23:06 було оголошено відбій ракетної небезпеки для всіх трьох областей.
Обстріли України
Вдень у неділю, 28 липня, російський агресор обстріляв Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару постражали жителі багатоповерхівок, серед них є діти.
Крім того, Росія вдарила по Харкову двома протикорабельними ракетами Х-35У.
В ніч на 28 липня росіяни атакували Україну ракетою Х-59 та 8 дронами-камікадзе. Сили ППО вразили усі ворожі цілі, за виключенням однієї.
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