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У Дніпропетровській області сили ППО збили російську ракету

Дніпропетровська область, Неділя 28 липня 2024 23:57
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У Дніпропетровській області сили ППО збили російську ракету Фото: Повітряні сили збили російську ракету над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над територією Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракету. Дякуємо за захист!", - написав він.

Додамо, що о 22:47 Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Дніпропетровської та Запорізької областей, а згодом і для Полтавської області.

Близько 23:00 у Павлограді пролунали вибухи.

О 23:06 було оголошено відбій ракетної небезпеки для всіх трьох областей.

Обстріли України

Вдень у неділю, 28 липня, російський агресор обстріляв Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару постражали жителі багатоповерхівок, серед них є діти.

Крім того, Росія вдарила по Харкову двома протикорабельними ракетами Х-35У.

В ніч на 28 липня росіяни атакували Україну ракетою Х-59 та 8 дронами-камікадзе. Сили ППО вразили усі ворожі цілі, за виключенням однієї.

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ППО Війна Росії проти України
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