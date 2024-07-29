Ночная российская ракетная и "Шахедная" атака: Олещук рассказал о работе ПВО

Российские захватчики в ночь на 29 июля во время воздушной атаки по Украине применили 1 управляемую авиационную ракету и 10 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами ПВО почти все вражеские цели были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука .

По его словам, противник запускал УАР Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области.

Все десять "Шахедов" захватчики запустили для ударов по Украине с мыса Чауда (оккупированный Крым).

Генерал рассказал, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ. Вражеские цели сбивались над территориями трех областей, а именно:

Днепропетровской,

Херсонской,

и Кировоградской.

"В результате противовоздушного боя сбита управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136", - сообщил Олещук.

Российская ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что российские оккупанты еще вечером 28 июля запустили ракету для удара по Днепропетровской области. Но вражескую воздушную цель удалось сбить средствами ПВО ВСУ.

Кроме того, уже после полуночи 29 июля противник запустил по Украине несколько групп дронов-камикадзе. Из-за этого в ряде областей была объявлена ​​тревога.

Уже утром стало известно, что этой ночью в небе над Днепропетровской областью были уничтожены 6 беспилотников - 6 "Шахедов" и 1 разведывательный дрон врага.