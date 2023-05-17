Нічний ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали фото наслідків

Російські війська вчора пізно ввечері, 16 травня, завдали ракетного удару по Миколаєву. У ДСНС показали фото наслідків атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС у Миколаївській області.
Оновлено. За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали під час нічних обстрілів. Наразі відомо про одного постраждалого.
"Щодо інших об'єктів: частково зруйновано торговий центр та автосалон, пошкоджено магазини та зупинки громадського транспорту, потрапляння по об'єкту промислової інфраструктури", - розповів він.
Також у ДСНС Миколаївської області показали відео наслідків ударів по Миколаєву.
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також зазначив, що внаслідок обстрілу сталася часткова руйнація торгового центру та автосалону, на цих об'єктах рятувальниками було оперативно ліквідовано пожежі.
Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Крім того, зафіксовано влучення по об'єкту промислової інфраструктури. Поки що відомо про одну постраждалу людину.
Нагадаємо, що вчора ввечері, 16 травня, у Миколаєві пролунали вибухи . Повідомлялося, що в результаті обстрілу одна людина отримала осколкові поранення.
Нагадаємо, всі 18 ракет, якими Росія атакувала Україну в ніч проти 16 травня, були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
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