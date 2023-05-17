Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствий

Российские войска вчера поздно вечером, 16 мая, нанесли ракетный удар по Николаеву. В ГСЧС показали фото последствий атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Николаевской области.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также отметил, что в результате обстрела произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.
Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем человеке.
Напомним, что вчера вечером, 16 мая, в Николаеве раздались взрывы. Сообщалось, что в результате обстрела один человек получил осколочные ранения.
Напомним, все 18 ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 16 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.
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