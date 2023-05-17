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Ночной ракетный удар по Николаеву: спасатели показали фото последствий

Фото: спасатели показали фото последствий ночной ракетной атаки россиян по Николаеву (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера поздно вечером, 16 мая, нанесли ракетный удар по Николаеву. В ГСЧС показали фото последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Николаевской области.

"Этой ночью враг снова атаковал Николаев. В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также отметил, что в результате обстрела произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем человеке.

По данным спасателей, после прилетов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В общей сложности к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.

Напомним, что вчера вечером, 16 мая, в Николаеве раздались взрывы. Сообщалось, что в результате обстрела один человек получил осколочные ранения.

Напомним, все 18 ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 16 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

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