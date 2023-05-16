У Миколаєві повідомляють про "прильоти"
У Миколаєві сьогодні ввечері, 16 травня, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Оновлено 23:41
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попросив місцевих мешканців не фотографувати та знімати на відео місця прильотів.
"Надо попросить apple отключать функцию фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубать пальцы" внести в кпк. 1 обьект - локализация, открытая территория (без жертв)", - зазначив Кім.
Оновлено 23:39
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежі після вибухів.
"Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження. Усі служби відпрацюють - після відбою дамо офіційну інформацію", - зазначив Сєнкевич
У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Офіційної інформації про наслідки наразі не повідомлялося.
Мешканців міста та області закликають залишатися в укриттях та не ігнорувати оголошення про повітряну тривогу.
У Києві та низці областей України в центрі, на півночі та півдні країни сьогодні ввечері, 16 травня, оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, усі 18 ракет, якими Росія атакувала Україну вночі 16 травня, були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
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