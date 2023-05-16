У Миколаєві повідомляють про "прильоти"

У Миколаєві сьогодні ввечері, 16 травня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Мешканців міста та області закликають залишатися в укриттях та не ігнорувати оголошення про повітряну тривогу.

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Офіційної інформації про наслідки наразі не повідомлялося.

"Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження. Усі служби відпрацюють - після відбою дамо офіційну інформацію", - зазначив Сєнкевич

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежі після вибухів.

"Надо попросить apple отключать функцию фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубать пальцы" внести в кпк. 1 обьект - локализация, открытая территория (без жертв)", - зазначив Кім.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попросив місцевих мешканців не фотографувати та знімати на відео місця прильотів.

У Києві та низці областей України в центрі, на півночі та півдні країни сьогодні ввечері, 16 травня, оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, усі 18 ракет, якими Росія атакувала Україну вночі 16 травня, були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.