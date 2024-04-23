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Нічна повітряна атака РФ по Україні: Сили оборони знищили майже усі "Шахеди"

Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про збиття ворожих "Шахедів" цієї ночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі російські загарбники під час повітряної атаки запустили по Україні 16 дронів-камікадзе. Сили оборони знищили майже усі ворожі ударні беспілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

У ранковому зведенні у військовому командуванні зазначили, що силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані 15 "Шахедів".

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 цих ударних БпЛА було знищено", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, перед тим у Військово-Морських Силах інформували, що їхні військовослужбовці цієї ночі "приземлили" чотири дрони-камікадзе противника у небі над Миколаївською областю.

Новина доповнюється...

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