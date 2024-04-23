Ночная воздушная атака РФ по Украине: Силы обороны уничтожили почти все "Шахеды"

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе и баллистические ракеты. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
В утренней сводке в военном командовании отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 15 "Шахедов".
"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БпЛА были уничтожены", - рассказали в Генштабе.
Но враг бил не только "Шахедами", но и баллистикой. Как рассказал генерал Олещук, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину также 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской обл. (РФ).
Он уточнил, что 16 ударных дронов противник запускал из мыса Чауда (оккупированный Крым) и Курской обл. (РФ).
"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы", - отметил генерал.
Командующий ВС также рассказал, что этой ночью защитниками неба сбиты 15 "Шахедов" в четырех регионах:
Напомним, перед тем в Военно-Морских Силах информировали, что их военнослужащие этой ночью "приземлили" четыре дрона-камикадзе противника в небе над Николаевской областью.
Кроме того, перед тем о сбитии всех вражеских ударных беспилотников над столицей информировали в Киевской областной военной администрации, однако точное количество уничтоженных воздушных целей противника над Киевом тогда не указывалось.
Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе для нанесения ударов по Украине. Враг применил несколько групп "Шахедов", и воздушная тревога была объявлена в ряде областей страны.
Позже стало известно, что в Одессе раздался взрыв. Кроме того, силы и средства ПВО отражали вражескую атаку и в Киеве, в столице были слышны взрывы.
Как выяснилось, что в Одессе из-за российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека, из них - трое детей. Также известно, что пострадали 7 человек, среди которых два ребенка.
Добавим, уже под утро в Киевской ГВА проинформировали, что ПВО в столице уничтожило все вражеские дроны-камикадзе, которые войска РФ запустили для ударов по Киеву. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы.
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