Нічна повітряна атака: у Хмельницькій області через падіння уламків горіла будівля
У Хмельницькій області сталася пожежа в будівлі в одній із громад через падіння уламків збитих ворожих повітряних цілей цієї ночі, 21 червня, під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Української добровольчої армії "Південь" та Одеської ОВА Сергія Братчука у Telegram.
Як уточнюється, окрім пожежі у будівлі також у громаді були аварійні відключення електроенергії.
"В одній із громад через падіння уламків спалахнула будівля і сталися аварійні відключення світла", - йдеться у заяві.
Вибухи на Хмельниччині пролунали близько п'ятої ранку. На той час у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що в регіоні існує ракетна небезпека та загроза застосування противником ударних дронів "Shahed".
Пізніше, вже вранці, у ПС поінформували, що в небі над Хмельницькою областю були збиті всі ворожі дрони - 6 "Шахедів".
Нічна атака 21 червня
Цієї ночі російські окупанти в черговий раз влаштували повітряну атаку в Україні з використанням ракет і БПЛА типу "Шахед" - у багатьох регіонах лунали повітряні тривоги.
Перед цим, 20 червня, РФ також зробила масовану повітряну атаку вночі. Вчора окупанти вночі загалом випустили Україною 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно знищені українською ППО.
Тоді лунали вибухи у Львові, де було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, та Запоріжжі, де ворог атакував цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.
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