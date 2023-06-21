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Нічна повітряна атака: у Хмельницькій області через падіння уламків горіла будівля

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Хмельницька область, Середа 21 червня 2023 07:42
Нічна повітряна атака: у Хмельницькій області через падіння уламків горіла будівля Фото: У Хмельницькій області горіла будівля через падіння уламків збитої повітряної цілі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області сталася пожежа в будівлі в одній із громад через падіння уламків збитих ворожих повітряних цілей цієї ночі, 21 червня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Української добровольчої армії "Південь" та Одеської ОВА Сергія Братчука у Telegram.

Як уточнюється, окрім пожежі у будівлі також у громаді були аварійні відключення електроенергії.

"В одній із громад через падіння уламків спалахнула будівля і сталися аварійні відключення світла", - йдеться у заяві.

Вибухи на Хмельниччині пролунали близько п'ятої ранку. На той час у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що в регіоні існує ракетна небезпека та загроза застосування противником ударних дронів "Shahed".

Пізніше, вже вранці, у ПС поінформували, що в небі над Хмельницькою областю були збиті всі ворожі дрони - 6 "Шахедів".

Нічна атака 21 червня

Цієї ночі російські окупанти в черговий раз влаштували повітряну атаку в Україні з використанням ракет і БПЛА типу "Шахед" - у багатьох регіонах лунали повітряні тривоги.

Перед цим, 20 червня, РФ також зробила масовану повітряну атаку вночі. Вчора окупанти вночі загалом випустили Україною 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно знищені українською ППО.

Тоді лунали вибухи у Львові, де було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, та Запоріжжі, де ворог атакував цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.

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