Ночная воздушная атака: в Хмельницкой области из-за падения обломков горело здание

В Хмельницкой области произошел пожар в здании в одной из общин из-за падения обломков сбитых вражеских воздушных целей этой ночью, 21 июня, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Украинской добровольческой армии "Юг" и Одесской ОВА Сергея Братчука и и.о. главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина .

Как уточняется, кроме пожара в здании также в общине были аварийные отключения электроэнергии.

"В одной из общин из-за падения обломков загорелось здание и произошли аварийные отключения света", - говорится в публикации.

Взрывы в Хмельницкой области прозвучали около пяти утра. В то время в командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что в регионе существует ракетная опасность и угроза применения противником ударных дронов "Shahed".

Позже, уже утром, в ВС проинформировали, что в небе над Хмельницкой областью біли сбиты все вражеские дроны - 6 "Шахедов".

Позже руководитель Хмельницкой ОВА сообщил, что во время нынешней воздушной тревоги россияне пытались нанести удар по области. Однако силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 6 дронов-камикадзе врага.

"К сожалению, обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области. Пострадавших и погибших нет. Работают все соответствующие службы. Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание", - рассказал чиновник.

Ночная атака 21 июня

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз устроили воздушную атаку п Украине с использованием ракет и БПЛА типа "Шахед" - во многих регионах звучали воздушные тревоги.

Перед этим, 20 июня, РФ также предприняла массированную воздушную атаку ночью. Вчера оккупанты ночью в целом выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно уничтожены украинской ПВО.

Тогда звучали взрывы во Львове, где был атакован объект критической инфраструктуры, и Запорожье, где враг атаковал гражданскую и сельскохозяйственную инфраструктуру.