Нічний обстріл Києва: росіяни влучили дроном у будинок, уламки впали на висотку

Російські окупанти в ніч на 26 жовтня атакували дронами Київ. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про влучання в будинок та падіння уламків дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Зокрема, цієї ночі о 02:27 в столиці пролунала тривога, після чого у Києві було чути серію вибухів та роботу ППО. Наразі відомо, що наслідки є у Деснянському та Оболонському районах міста.

"У Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Пізніше він написав, що у цьому ж районі, але за іншою адресою, сталося падіння уламків на 16-поверховий будинок. У свою чергу Ткаченко теж написав про падіння уламків на дах багатоповерхівки.

Оновлено о 03:07

"В Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється", - повідомив Ткаченко.

Оновлено о 03:20

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що у Деснянському районі на одній з локацій пожежа. Зокрема, горить багатоквартирний житловий будинок.

За іншою адресою вибило вікна вибуховою хвилею.

Постраждалі

Станом на 03:33 Ткаченко поінформував, що внаслідок ворожої атаки постраждала дитина. Її госпіталізували.

Пізніше начальник КМВА додав, що кількість постраждалих зросла до трьох, а потім до п'яти осіб. Серед них - двоє дітей.

Оновлено о 03:59

"Наразі відомо про 12 потерпілих від ворожої атаки. Серед них - 4 дитини", - повідомили у КМВА.

Оновлено о 04:30

У КМВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 14, але наразі вже відомо про 26 по потерпілих. Шестеро з них - це діти.